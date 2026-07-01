В Липецке мусоровоз влетел в стоящую фуру

Днем 30 июня на автодороге Орел – Тамбов в Липецке произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

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По предварительным данным, 62-летний водитель машины «КМ-7028-56» допустил наезд на стоящий автомобиль «Скания R420» под управлением 34-летнего водителя. Авария случилась в 15:43.

В результате удара пострадал пассажир транспортного средства «КМ-7028-56». С травмами его госпитализировали. Информации о состоянии пострадавшего и обстоятельствах ДТП пока нет.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.