Пятеро взрослых и младенец пострадали в ДТП с иномарками под Иркутском

Шесть человек получили травмы при столкновении двух встречных автомобилей в Усольском районе Иркутской области.

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Авария произошла вечером 29 июня на автодороге между населенными пунктами Большежилкино и Култук, сообщили в региональном главке МВД.

По информации госавтоинспекторов, женщина за рулем Toyota Harrier допустила столкновение с автомобилем Honda Fit, после чего обе машины оказались в кювете.

Помощь врачей потребовалась водителям и четверым пассажирам, в том числе новорожденному ребенку, которого перевозили без специального удерживающего устройства.

Освидетельствование женщины, управлявшей кроссовером, показало алкогольное опьянение. Правоохранители проводят проверку. Прокуратура взяла ее на контроль.