Лось устроил ДТП с мотоциклистом в Ленинградской области

Лось устроил ДТП, в котором погибли мотоциклист и его пассажирка
В Ленинградской области мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП с лосем.
В Ленинградской области после столкновения с лосем на трассе Зеленогорск – Приморск – Выборг погибли мотоциклист и его пассажирка, проинформировали в ГИБДД России по Выборгскому району.
Авария, как уточняется, произошла ночью 29 июня: 49-летний мужчина и его 36-летняя пассажирка ехали на мотоцикле, когда столкнулись с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.
В результате ДТП водитель и пассажирка скончались на месте до приезда медиков.
По факту аварии сейчас проводится проверка.