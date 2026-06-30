Лось устроил ДТП с мотоциклистом в Ленинградской области

В Ленинградской области мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП с лосем.

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В Ленинградской области после столкновения с лосем на трассе Зеленогорск – Приморск – Выборг погибли мотоциклист и его пассажирка, проинформировали в ГИБДД России по Выборгскому району.

Авария, как уточняется, произошла ночью 29 июня: 49-летний мужчина и его 36-летняя пассажирка ехали на мотоцикле, когда столкнулись с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.

В результате ДТП водитель и пассажирка скончались на месте до приезда медиков.

По факту аварии сейчас проводится проверка.