На МКАД разбилась иномарка

В Москве на МКАД иномарка разбилась в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

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«Москва, 108-км МКАД. Rapid задел автобус», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что Skoda получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов и разбита боковая часть, в том числе вывернуто колесо. На записи также заметно, что на место прибыли два патрульных автомобиля. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого в Краснодаре машина опрокинулась в серьезном ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге, при этом после аварии к поврежденному транспорту подходят очевидцы,а водитель самостоятельно выбирается из иномарки.

Кроме того, на воронежской трассе подросток заживо сгорел в иномарке после ДТП. Появились первые кадры с места пожара.

Ранее челябинец на авто перевернулся в воздухе и напал на бригаду скорой.