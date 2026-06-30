В Лухском районе легковушка столкнулась с фурой

В Лухском районе вечером 29 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

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В 20:46 на 10-м километре автодороги Рябово – Котово 19-летний водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающейся навстречу фурой «Вольво» с прицепом. За рулем грузовика находился 40-летний мужчина, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир «легковушки». Пострадавшего доставили в медучреждение.