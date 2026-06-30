Шесть человек пострадали в ДТП на Кубани из-за выезда на встречку

В станице Привольной Каневского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек. Инцидент случился накануне около 22:35 на полевой дороге.

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По предварительным данным, 39-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2115, совершил выезд на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с припаркованным на обочине ВАЗ-2114.

В результате аварии травмы получили 19-летний водитель второго автомобиля, который, как выяснилось, не имел водительских прав. Также пострадали двое его пассажиров — юноши 16 и 17 лет.

Кроме того, помощь медиков потребовалась 39-летнему водителю ВАЗ-2115 и двум его пассажирам: 37-летней женщине и четырехлетнему ребенку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ОМВД России по Каневскому району сообщили о проведении проверки по данному факту.