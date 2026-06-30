Самосвал Shacman протаранил 17 машин под Нижним Новгородом

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло возле деревни Ольгино в Нижегородской области. Грузовой автомобиль Shacman с неисправной тормозной системой протаранил 17 легковых машин, сообщает Telegram-канал Baza.

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В результате аварии с самосвалом пострадал один человек — женщина, у которой медики диагностировали шоковое состояние и оказали необходимую помощь прямо на месте.

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль выяснение всех обстоятельств и ликвидацию последствий.

Ранее стало известно, что российский блогер и каскадер Евгений Чеботарев разбил в ДТП свою Ferrari F8 Tributo Spider. Мужчина двигался по центральной улице Ростова-на-Дону и столкнулся с легковушкой. Машину вынесло на бордюр, удар был такой силы, что у спорткара вырвало заднее колесо. Причем в октябре прошлого года автомобилист уже попадал в аварию на спорткаре. Тогда он разбил McLaren стоимостью 20 миллионов рублей — автомобиль занесло на скользкой дороге, он на полной скорости врезался в отбойник.