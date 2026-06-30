В ДТП в Хакасии погибли три человека

Три человека, включая двоих детей, погибли и еще двое детей госпитализированы в результате ДТП в Хакасии. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

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"Сегодня, 30 июня на 55-м км автодороги Абакан - Ак-Довурак произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате ДТП водитель иномарки, а также его пассажиры - 12-летний мальчик и 4-летняя девочка - от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира - мальчик и девочка в возрасте 14 лет - были госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем Lexus, не справился с управлением, съехал с дороги вправо по ходу движения и опрокинулся.