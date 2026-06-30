В Кузбассе после ДТП с автобусом завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после лобового ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором погиб один человек и пострадали 10. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

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"По предварительным данным, при въезде на перекресток водитель маршрутного автобуса "Нефаз" не предоставил преимущество движения грузовому автомобилю, в результате чего произошло столкновение. На место незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России "Мариинский". Предварительно установлено, что в результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще 10 человек, в том числе оба водителя, получили травмы различной степени тяжести <...>. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в главке полиции.

Прокуратура Кузбасса проводит проверку, на месте работает прокурор, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.