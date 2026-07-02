20-летний водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Новотроицке

В Новотроицке произошло ДТП с участием 20-летнего водителя и несовершеннолетнего пешехода. Подросток получил травмы и был доставлен в медучреждение.
По данным полиции, ДТП произошло накануне вечером около улицы Советской Новотроицка.
20-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия подросток с диагнозом «закрытый перелом шейки плеча справа» был госпитализирован.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.