Назван виновник страшного ДТП с грузовиком и автобусом в российском регионе

В Нижегородской области произошло столкновение микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков, в результате которого пострадали водитель «Газели» и три его пассажирки, сообщает Госавтоинспекция региона.

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По информации ведомства, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем одного из большегрузов.

Инцидент произошел 30 июня в 07:45 по московскому времени на 47 километре автодороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров, недалеко от города Бор.

Водитель автомобиля «Газель» осуществлял поворот с главной дороги на второстепенную. В это время за ним двигался автомобиль Peugeot, который не выдержал безопасное расстояние до впереди идущего транспорта и врезался в «Газель».

Ранее сообщалось, что в Бурятии два человека погибли в ДТП, которое устроила водитель без прав.