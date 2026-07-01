В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус с юными спортсменами

Под Красноярском автобус с детьми попал в аврию. ДТП случилось на 33-м километре автомобильной трассы «Саяны», когда навстречу колонне выехала иномарка, шофер которой заснула за рулем.

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Мужчина, управлявший школьным автобусом, оперативно совершил защитный маневр вправо ради предотвращения лобового столкновения, в результате чего машина съехала с обочины. Вследствие инцидента за неотложной медицинской помощью к прибывшим врачам обратились один ребенок и один взрослый сопровождающий.

В салоне автобуса в момент ДТП находились 27 детей-спортсменов, возвращавшихся со сборов.

Об этом сообщает красноярское сетевое издание prmira.ru со ссылкой на официальные данные Главного управления МВД России по региону. Аварийная ситуация произошла на участке маршрута между Минусинском и Курагино в непосредственной близости от населенного пункта Тесь. Пострадавшее транспортное средство принадлежит местному Центру спортивной подготовки, а следовавшие вместе с ним в колонне еще два аналогичных автобуса не получили повреждений и остались на проезжей части.

Напомним, утром 23 июня в Емельяновском округе Красноярского края произошла авария с летальным исходом. В результате съезда легкового автомобиля с проезжей части погибла женщина, а трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести.