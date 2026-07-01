Два человека пострадали в ДТП на Московском проспекте Воронежа

Авария произошла вечером 30 июня у дома № 151 на Московском проспекте. В больницу доставили двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

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Около 19:00 на Московском проспекте в Воронеже столкнулись автомобили "Шевроле Нива" и "Фольксваген Тигуан".

По предварительным данным, 62-летний водитель "Шевроле", перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра и врезался в попутный автомобиль, за рулем которого находился 22-летний водитель.

В результате ДТП травмы получили водитель "Фольксвагена" и его 20-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 114 ДТП. Из них в областном центре – 78, на федеральных трассах - 8, в районах области – 28. Травмы получили 7 человек, 1 человек погиб.

Ранее сообщалось, что 17-летний водитель «Киа Рио» погиб в аварии в Панинском районе Воронежской области, автомобиль загорелся после столкновения с деревом.