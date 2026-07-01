Во Владимирской области машина столкнулась с поездом

Автомобиль Ford Transit выехал на железнодорожные пути и столкнулся с электропоездом в Киржачском районе Владимирской области, в результате аварии пострадал водитель машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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ДТП произошло 1 июля на 13-м км автодороги Киржач - Александров. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit 1972 года рождения выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с электропоездом.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля был направлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.