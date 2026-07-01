Мотоциклист влетел в легковушку на Южном обходе Кирова

Мотоциклист скончался в больнице после столкновения с «Ладой Грантой».

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30 июня 2026 года около 11 утра на 16-м километре автодороги «Южный обход г. Кирова» произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции, столкнулись автомобиль «Лада Гранта» под управлением 46-летней женщины и мотоцикл «ИМЗ» под управлением 29-летнего мужчины.

От полученных в аварии травм мотоциклист скончался в медицинском учреждении. Пассажирка автомобиля, 73-летняя женщина, травмирована.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой сотрудники полиции выясняют все причины и условия, приведшие к трагедии.