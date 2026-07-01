Велосипедистка попала под колеса автомобиля в Нижнем Новгороде

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25-летняя девушка на велосипеде попала под колеса автомобиля в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария случилась вечером 30 июня у дома № 9 по улице Медицинской. Девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда, сбил 20-летний водитель «Шкоды». Пострадавшую отправили в больницу им. Семашко.

Ранее сообщалось о ДТП на Бору, где пострадали четыре человека.