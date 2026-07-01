В Бурятии Toyota Camry опрокинулась в озеро

В Селенгинском районе Бурятии Toyota с людьми сорвалась в озеро. Об этом сообщает полиция Бурятии в своем Telegram-канале.

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«Вчера днем в Селенгинском районе 24-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», не имеющий права управления ТС, следуя по технологической дороге в местности Хаяны, совершил съезд с последующим опрокидыванием в озеро Гусиное», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент ДТП иномарка упала в озеро крышей вниз. Как люди выбрались из Toyota не сообщается, но после аварии за медицинской помощью обратились четыре человека.

До этого в Краснодаре машина опрокинулась в серьезном ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге, при этом после аварии к поврежденному транспорту подходят очевидцы,а водитель самостоятельно выбирается из иномарки. О состоянии автомобилиста не сообщается.

Ранее водитель заживо сгорел в иномарке после жесткого ДТП.