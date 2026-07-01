Нетрезвый мужчина на мопеде попал в аварию в Уржумском районе
Столкновение произошло на трассе Киров – Малмыж – Вятские Поляны.
Утром 30 июня в Уржумском районе на 3-м километре автодороги «Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Шурма» столкнулись мопед «Альфа» и автомобиль «Лада Гранта». По данным Госавтоинспекции, за рулём мопеда находился 63-летний мужчина в состоянии опьянения. Автомобилем управлял 65-летний водитель.
В результате аварии водитель мопеда получил травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится проверка.