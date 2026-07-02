В Кирово-Чепецке в тройном ДТП пострадали два водителя

Выезд со двора обернулся массовой аварией. Водитель «Шевроле Нива», не рассчитав траекторию, сначала протаранил «Рено Дастер», а затем вылетел на припаркованный «Хёндай Санта Фе».

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Около 17 часов 30 июня в Кирово-Чепецке у дома № 1 на улице Вятская Набережная произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации администрации города, водитель «Шевроле Нива» при выезде со двора врезался в «Рено Дастер». От удара отечественный автомобиль отбросило на припаркованный кроссовер «Хёндай Санта Фе».

В результате столкновения травмы получили двое водителей — управлявший «Шевроле Нива» и владелец «Хёндай Санта Фе». Все транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.