Под Волгоградом в ДТП пострадали пять человек

Легковой автомобиль врезался в отбойник, водитель пытался уйти от столкновения с машиной с прицепом на федеральной трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области. Пятеро человек, включая троих детей, доставлены в медучреждение, сообщается в канале главного управления МВД России по региону в "Максе".

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"На 585-м км федеральной автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград 34-летний водитель, управляя автомашиной <...> с прицепом, при выполнении маневра перестроения не предоставил преимущество в движении, создав помеху водителю автомашины Kia Rio, который, пытаясь уйти от столкновения, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где наехал на отбойник. В результате ДТП водитель автомашины Kia и его 4 пассажира, включая трех несовершеннолетних, доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в комитете здравоохранения региона, все пострадавшие проходят амбулаторное лечение.