В Поморье пострадали шесть человек в ДТП

В ДТП на 239-м километре автодороги Архангельск - Мезень в Пинежском округе Архангельской области пострадали шесть человек, перевернулся автомобиль Lada Largus, сообщает региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты. Три человека доставлены санавиацией в Архангельск.

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"На 239-м километре автодороги Архангельск - Мезень в Пинежском округе автомобиль Lada Largus съехал в кювет, перевернулся несколько раз и встал на крышу. В результате ДТП пострадали шесть человек. Трое госпитализированы санитарной авиацией в Архангельскую областную клиническую больницу, еще трое направлены на амбулаторное лечение", - указано в сообщении.

Об аварии сообщила очевидец, она доехала до ближайшего таксофона, чтобы позвонить в экстренные службы. На трассе связи не было. По ее словам, водитель жаловался на сильную боль в спине, одна из пассажирок не чувствовала ног и не могла выбраться из автомобиля.

На место происшествия выехали бригады медиков, полиция и расчет ПЧ-45 из Пинеги. Пожарные отключили аккумулятор, стабилизировали автомобиль, деблокировали пострадавших, смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части и собрали оперативную информацию.