Mercedes снес припаркованные машины в Краснодаре

В Краснодаре 2 июля ранним утром 42-летний водитель «Mercedes» устроил серьезное ДТП на проспекте имени писателя Знаменского. Около 6 часов утра мужчина не справился с управлением, протаранил припаркованные автомобили «LADA», «BMW» и «Toyota», а затем на полном ходу влетел в стену многоквартирного дома.

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Момент аварии попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как иномарка несется по улице и буквально сносит стоящие у дома машины. По словам очевидцев, за рулем находился пьяный мужчина в домашнем халате.

По счастливой случайности, в результате аварии никто не пострадал. Однако повреждения получили сразу несколько автомобилей, а сам инцидент вызвал большой резонанс среди местных жителей.

Сотрудники полиции подтвердили, что водитель находился в состоянии опьянения. Именно это, по предварительным данным, и стало основной причиной ДТП. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.