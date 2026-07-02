В Орловской области столкнулись питбайк и Mitsubishi

В Дмитровске на перекрёстке столкнулись питбайк и Митсубиси Кольт. Пострадал 17-летний водитель мотоцикла.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, ДТП случилось 1 июля в 20:00 на перекрёстке улиц Рабоче-Крестьянская и Коммунистическая. Подросток без прав и без номеров ехал по Рабоче-Крестьянской и не уступил дорогу встречному автомобилю под управлением 24-летнего водителя.

В результате столкновения несовершеннолетнего доставили в НКМЦ Круглой.