В Мордовии водитель внедорожника попал в аварию с крупным зверем

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в темное время суток на одной из загородных трасс Старошайговского района Республики Мордовия. Управлявший легковым автомобилем марки «Нива» 30-летний мужчина не успел вовремя среагировать на внезапно выбежавшее на асфальт дикое животное и допустил жесткий удар.

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Сила столкновения оказалась такой высокой, что неуправляемая машина на скорости съехала в кювет и совершила опрокидывание. Прибывшие к месту крушения медики скорой помощи констатировали мгновенную смерть водителя до начала проведения реанимационных мероприятий.

Как сообщает старейшая региональная газета «Известия Мордовии», трагедия случилась накануне около 22 часов вечера, когда видимость на неосвещенном участке пути была существенно ограничена. Представители профильного подразделения Госавтоинспекции МВД приступили к проведению доследственной проверки для выяснения всех сопутствующих обстоятельств и причин инцидента. Эксперты напоминают, что в летний период активность копытных обитателей лесов возрастает, из-за чего водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим в зоне действия предупреждающих дорожных знаков.