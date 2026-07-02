Беспилотный грузовик Tesla Semi сбил двух человек в США

Первая смертельная авария с участием американского тягача с автономным управлением Tesla Semi в Неваде унесла жизни двух человек, пишет Carscoops.

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Беспилотный электрический тягач Tesla Semi, разработанный компанией Tesla для дальних грузоперевозок, врезался в ехавшие впереди него два легковых автомобиля, в результате чего погибли два человека, еще один получил травмы, угрожающие жизни.

ДТП произошло на шоссе вблизи города Дейтон, штат Невада. Это первая известная авария со смертельным исходом с участием полностью электрического грузовика. Водитель автономной фуры утверждает, что перед ДТП был активирован беспилотный режим движения. В Tesla сообщили, что столкновение произошло на скорости 120 км/ч.

На фотографиях с места происшествия видны сильно поврежденный Volkswagen Beetle на обочине дороги и Tesla Semi, у которого деформирована фронтальная часть.

По предварительной информации, полученной из офиса местного шерифа, водитель, находившийся в кабине уснул. Официальная причина, тем не менее, пока не озвучена, комментирует американское издание.

Tesla Semi приводится в движение четырьмя электродвигателями. Запас хода составляет 804 км. Помимо автопилота грузовик оснащен системой экстренного торможения, предназначенной для движения в пробках. Однако, как уточняет Carscoops, грузовик Tesla врезался в Bolkswagen Beetle и RAV4, когда те стояли на перекрестке на светофоре.

Грузовик Tesla Semi производится на заводе Gigafactory Nevada, расположенном примерно в часе езды от места аварии. Имена водителя и оператора фуры пока не разглашаются.

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