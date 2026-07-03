На трассе Орск-Башкортостан пешеход попал под грузовик

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня в Оренбуржье. Подробностями поделились полицейские.

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По информации сотрудников Госавтоинспекции, трагедия случилась на участке автодороги «Орск — граница Республики Башкортостан» (подъезд к посёлку Халилово), на отметке 23 км + 500 м.

Предварительно установлено, что автомобиль ГАЗ САЗ совершил наезд на пешехода — мужчину 1961 года рождения. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, ещё до приезда бригады скорой медицинской помощи.