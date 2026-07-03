На трассе Тюмень - Омск произошло массовое ДТП с фурами

Сегодня, 3 июля, в 04:50 часов в Тюкалинском районе на трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП. Об этом сообщает омская полиция.

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По предварительным данным, водитель фуры «Вольво» ехал по трассе со стороны Омска в направлении Тюмени и врезался в стоящую машину «ГАЗ». Далее водитель автомобиля «ГАЗ» въехал в «Фольксваген», который, в свою очередь, столкнулся со стоящим впереди прицепом грузового транспортного средства, после чего произошло возгорание транспортных средств.

В результате ДТП получили травмы пассажирки «Фольксвагена» 2007 и 2009 годов рождения, их госпитализированы.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.