В Брянске подросток на питбайке сбил ребенка

Вечером 2 июля в Фокинском районе города произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мототехники.

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По предварительным данным Госавтоинспекции, 17-летний юноша, управляя питбайком IRBIS TTR 125, двигался по улице Новозыбковской со стороны проспекта Московского в сторону улицы Богдана Хмельницкого.

У дома № 5 водитель совершил наезд на 5-летнего мальчика, который, по информации ведомства, находился на проезжей части без присмотра взрослых. В результате удара ребенок получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и закрытый перелом правого бедра. Пострадавший экстренно госпитализирован.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель питбайка был трезв. Однако в момент аварии он перевозил пассажира, и оба находились без защитных мотошлемов.

В отношении 17-летнего нарушителя составлен целый ряд административных протоколов: за управление без прав; за езду на незарегистрированном транспорте; за оставление места ДТП; за отсутствие полиса ОСАГО; за нарушение правил перевозки пассажиров; за отсутствие мотошлема.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и точные причины произошедшего.