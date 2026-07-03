В Слободском районе легковушку впечатало в отбойник

Спасателям МЧС пришлось деблокировать пострадавшего из легковушки.

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2 июля на автодороге Р-243 в Шихово Слободского района столкнулись легковой Рено и лесовоз Скания. От удара иномарку отбросило на отбойник, заблокировав человека в салоне.

Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, к ликвидации последствий привлекались 5 спасателей и 2 единицы техники. Сотрудники отключили аккумулятор автомобиля для предотвращения возгорания и деблокировали пострадавшего.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.