В Слободском районе легковушку впечатало в отбойник после встречи со «Сканией»
Спасателям МЧС пришлось деблокировать пострадавшего из легковушки.
2 июля на автодороге Р-243 в Шихово Слободского района столкнулись легковой Рено и лесовоз Скания. От удара иномарку отбросило на отбойник, заблокировав человека в салоне.
Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, к ликвидации последствий привлекались 5 спасателей и 2 единицы техники. Сотрудники отключили аккумулятор автомобиля для предотвращения возгорания и деблокировали пострадавшего.
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.