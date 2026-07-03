В Новосергиевском районе Lada съехала в кювет и перевернулась

В ДТП на трассе «Новосергиевка – Илек» пострадали два человека. Полиция проводит проверку.

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В полицию поступило сообщение о ДТП на автодороге «Новосергиевка – Илек».

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и наехал на километровый знак. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.