В Новосергиевском районе Lada съехала в кювет и перевернулась

В Новосергиевском районе «Лада» съехала в кювет и перевернулась: есть пострадавшие
В ДТП на трассе «Новосергиевка – Илек» пострадали два человека. Полиция проводит проверку.
В полицию поступило сообщение о ДТП на автодороге «Новосергиевка – Илек».
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и наехал на километровый знак. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.