В Липецке 12-летний велосипедист попал под машину

В Липецке днём 2 июня под колёса легковушки попал 12-летний школьник на велосипеде. Авария случилась на улице Петра Смородина около трёх часов дня.

© «Новости Липецка»

По предварительным данным Госавтоинспекции, 48-летний водитель «Лады Гранты» сбил мальчика. Наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода. Ребёнка с травмами доставили в больницу, после осмотра и оказания помощи его отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция напоминает: детям до 14 лет выезжать на проезжую часть на велосипеде запрещено. Передвигаться на двухколёсном транспорте разрешается только по тротуарам, пешеходным и велодорожкам.

Ранее стало известно о спровоцированном 17-летним водителем без прав ДТП под Чаплыгиным, в котором пострадало пятеро молодых людей. А также о ДТП во время ночной езды на капоте на Гагарина в Липецке.