Под Казанью велосипедистку сдуло ветром от фуры

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Мечта о двухмесячном велопутешествии на Алтай через Казахстан обернулась для россиянки травмой и гипсом. Вместе с напарником на электровеликах она планировала преодолеть тысячи километров, но уже на выезде из Казани её маршрут неожиданно прервался. Встречная фура буквально сдула велосипедистку с трассы, отправив вместо гор — в больницу, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По словам пострадавшей, она разогналась до 40 км/ч, однако сильные порывы ветра начали кидать лёгкий электровелосипед из стороны в сторону. В тот момент, когда мимо на высокой скорости пронеслась фура, мощный воздушный поток от махины окончательно вывел транспорт из-под контроля — девушку отбросило на обочину, и она упала. Напарник, ехавший следом, остановился, чтобы помочь.

Первое время путешественница не придала серьёзного значения падению и даже хотела продолжить путь, но уже на следующий день рука разболелась настолько, что пришлось экстренно менять планы. Вместо Алтая она направилась в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Казани. Врачи диагностировали у девушки сотрясение головного мозга и вывих плечевого сустава, наложив гипс на две недели. Теперь о дальних поездках придётся забыть как минимум до полного восстановления.

Стоит отметить, что компаньон девушки, проявив джентльменский подход, помог ей добраться до медучреждения, однако затем всё же решил продолжить путешествие в одиночку. Сама пострадавшая теперь с иронией вспоминает этот день и предупреждает других велосипедистов: на трассах с интенсивным движением большегрузов даже электровелосипед может стать игрушкой в руках ветра.

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