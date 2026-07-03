В Курской области в ДТП пострадали пять человек

Жесткое ДТП произошло в Щигровском районе.

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По данным УМВД по Курской области, 3 июля примерно в 12:40 на автодороге «Курск‑Касторное» произошло столкновение двух автомобилей «Ситроен», которым управлял 34-летний водитель 34 лет, и «Форд Мондео» под управлением водителя 32 лет.

В результате аварии травмы получили пять человек: 46-летний мужчина, 42-летняя женщина, 7-летняя девочка и 6-летний мальчик из «Форда» и 18-летний пассажир из «Ситроена». Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.