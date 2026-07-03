Массовая авария произошла на 55-м километре МКАД

Массовая авария произошла на 55-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД).

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Массовая авария на МКАД — на внешней стороне 55 км в районе улицы Горбунова столкнулись шесть машин. Одного человека осмотрели медики, от госпитализации он отказался. Движение в районе ДТП затруднено, — говорится в публикации.

Днем ранее на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города.

30 июня на внешней стороне 60-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека. Из-за аварии на участке были перекрыты четыре из пяти полос движения.