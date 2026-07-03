Блогер Morozz погиб в крупном ДТП в Сургуте

Известный автоблогер Morozz погиб в крупном ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил "РГ" информированный источник.

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Трагедия произошла ночью в Сургуте. Как сообщает пресс-служба ГИБДД ХМАО, около 2:20 на улице Профсоюзов столкнулись Lada Priora и Hyundai. Водитель отечественного автомобиля проехал перекресток на красный свет.

От сильного удара обе машины превратились в груду металла. Погиб 18-летний водитель Lada и 36-летний мужчина, управлявший иномаркой.

По нашим данным, за рулем Lada был блогер Morozz, он часто выкладывал в Сеть ролики с белой "Приорой".

В этой аварии серьезно пострадали двое молодых пассажиров Lada, им оказывают всю необходимую помощь. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.