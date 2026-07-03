В Турции 19 человек пострадали в ДТП с автобусом

В турецкой провинции Аксарай пассажирский автобус вылетел за пределы автомагистрали, в результате чего травмы получили девятнадцать человек.

ДТП произошло на трассе Нигде – Анкара в районе Бабаконагы, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, в результате съезда пассажирского автобуса с дороги пострадали 19 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы Аксарая», – сообщает турецкая газета Yeni Akit.

Причины выезда транспортного средства за пределы проезжей части пока не установлены. На место аварии оперативно прибыли бригады скорой помощи, спасатели, пожарные и сотрудники жандармерии. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а также наличие граждан России среди пострадавших.

Трасса Нигде – Анкара является одной из ключевых транспортных артерий, соединяющих центр страны со столицей. В летний сезон движение на этой магистрали становится особенно интенсивным из-за увеличения количества междугородних и туристических автобусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года в турецкой Анталье перевернулся пассажирский автобус.

Ранее в районе Сиде транспортное средство с российскими туристами въехало в дорожное ограждение.

До этого в провинции Афьонкарахисар в результате столкновения междугороднего автобуса с фурой пострадали 30 пассажиров.