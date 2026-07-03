В Турции сообщили о десятках пострадавших в ДТП с автобусом

В результате ДТП с участием автобуса в Турции пострадали 40 человек, включая детей, сообщило турецкое агентство DHA.

Авария произошла на трассе Анкара – Нигде, автобус следовал из Стамбула в Ирак, пишет DHA, передает ТАСС.

По предварительным данным следствия, водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство вылетело с дороги. В результате инцидента пострадали 40 человек.

Среди получивших различные травмы оказались несовершеннолетние. В местные больницы были госпитализированы 37 пассажиров, два водителя и один гид.

Изначально местные СМИ сообщили о 19 пострадавших в этой аварии. В конце мая на турецкой трассе рейсовый автобус врезался в дорожное ограждение.

В феврале при опрокидывании пассажирского транспорта в Анталье погибли восемь местных жителей.