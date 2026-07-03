ДТП с участием скорой и нескольких машин произошло на площади Сретенские Ворота в Москве.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

— Машина скорой столкнулась с двумя легковушками и опрокинулась на площади Сретенские Ворота. Информация о пострадавших уточняется, следим за ситуацией, — говорится в публикации.

Вечером того же дня массовая авария произошла на 55-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Одного человека осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

Днем ранее на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На место были оперативно направлены сотрудники экстренных служб города.