В Москве иномарка на встречке перевернула скорую помощь

В Москве автомобиль Hongqi вылетел на встречную полосу и перевернул скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «112» .

Отмечается, что водитель скорой попытался уйти от столкновения, но в результате автомобиль перевернулся. В итоге пострадал сотрудник скорой — сейчас ему оказывают помощь.

Причина, по которой водитель Hongqi выехал на встречную полосу, пока не называется.

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