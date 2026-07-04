Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет

На Алтае автобус с 20 пассажирами, следовавший их Барнаула в Яровое", слетел в кювет, два человека пострадали, сообщили в главке МВД по региону.

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4 июля на 99-м километре автомобильной дороги «Павловск — Камень-на-Оби — гр. Новосибирской области» автомобиль "Газель", который следовал по маршруту Барнаул – Яровое, съехал в кювет. В этот момент в салоне находилось 20 пассажиров

«В результате ДТП двум пассажирам оказана медпомощь», - говорится в сообщении ведомства.

Проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

В связи с этой аварией территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства РФ о безопасности дорожного движения. В надзорном органе намерены выяснить причины и условия, способствовавшие происшествию на автодороге.