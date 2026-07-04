В Курской области в ДТП погибли четыре человека

Большегрузный автомобиль с полуприцепом и УАЗ столкнулись на 475-м км автодороги М-2 "Крым" в Фатежском районе Курской области. Четыре человека, ехавшие в УАЗе, погибли на месте, водитель фуры пострадал, сообщается в канале УМВД России по Курской области в "Максе".

"В 09:20 на 475-м км автодороги М-2 "Крым ", Фатежский район, по предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств: УАЗ, под управлением водителя 1980 г. р., и большегрузного Вольво с полуприцепом Шмитц, под управлением водителя 1983 г. р. В результате ДТП водитель УАЗ и три пассажира 1976 г. р., 1982 г. р., 1992 г. р. скончались на месте. Водитель Вольво с травмами доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.