Десятилетний мальчик на квадроцикле погиб в ДТП под Москвой

Десятилетний мальчик, управлявший квадроциклом, погиб после столкновения с иномаркой. ДТП произошло в Павлово-Посадском городском округе, сообщает прокуратура Московской области.

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Авария случилась накануне, около 8 вечера, на автомобильной дороге «д. Васютино – Новоозерная – Дальняя». Нетрезвый водитель автомобиля «Тойота Ной» врезался в квадроцикл, которым управлял десятилетний мальчик.

«В результате дорожной аварии несовершеннолетний водитель квадроцикла получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Водителя иномарки обвинили по статье 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Личность подозреваемого установлена, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в прокуратуре.