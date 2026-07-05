Муж Нэнси Пелоси скрылся с места ДТП после столкновения в Калифорнии

В округе Напа (Калифорния) произошёл дорожный инцидент с участием Пола Пелоси – супруга бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пожилой мужчина, управляя коричневым кабриолетом, врезался в припаркованную на обочине машину, после чего покинул место аварии. Пострадавших в результате столкновения не оказалось, однако владелец пострадавшего автомобиля получил от виновника личные извинения и обещание полностью покрыть стоимость ремонта.

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По данным офиса шерифа, инцидент случился в пятницу в городе Юнтвилль – туристическом центре винодельческого региона. Свидетель происшествия немедленно вызвал службу 911, а полицейские вскоре обнаружили Пелоси примерно в полукилометре от места удара: передняя часть его автомобиля носила явные следы повреждений. В ходе беседы с офицерами мужчина признался, что осознавал факт столкновения с «чем-то», однако не мог точно определить, когда и что именно стало причиной поломки.

Осмотр показал, что пожилой водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее шерифы направили его в Департамент транспортных средств Калифорнии для прохождения специальной процедуры, призванной оценить его способность безопасно управлять транспортом – подобная практика часто применяется к водителям преклонного возраста. Поскольку никто не пострадал, правоохранители не стали арестовывать Пелоси, однако рекомендовали предъявить ему обвинение в оставлении места происшествия.

Это не первый случай, когда имя Пола Пелоси оказывается в центре внимания дорожной полиции. В 2022 году он уже признавал себя виновным в вождении в нетрезвом виде в том же округе Напа, за что был приговорён к пяти дням тюрьмы и трём годам испытательного срока (фактически отбыв лишь два дня, он вышел досрочно за хорошее поведение). Тогда же суд обязал его пройти курс о недопустимости пьяного вождения, установить на машину блокиратор зажигания с тестом на трезвость и выплатить около 5 тысяч долларов компенсации потерпевшим, а также почти 2 тысячи штрафов.

Стоит напомнить, что в том же 2022 году супруг экс-спикера пережил жестокое нападение с молотком в собственном доме в Сан-Франциско – злоумышленник так и не был найден. Теперь же, спустя три года, 86-летний Пелоси вновь оказался в эпицентре скандала, пусть и менее серьёзного. Семья уже принесла извинения пострадавшему водителю