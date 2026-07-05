В Ливнах водитель Хонды и пассажирка пострадали в ДТП

Вечером 4 июля в Ливнах произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Предварительно установлено, что 24-летний водитель Хонда Аккорд, ехал по ул. Городнянского по направлению ул. Фрунзе. На регулируемом перекрестке водитель не уступил дорогу фуре DAF XF с полуприцепом, которая ехала по главной дороге.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и 19-летняя пассажирка Хонды Аккорд. Их госпитализировали.