12 человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Воронежской области

В Бобровском районе Воронежской области рейсовый автобус, в котором находились 28 человек, столкнулся с грузовиком. В результате случившегося врачи госпитализировали 12 человек. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил Shot со ссылкой на осведомленные источники.

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Авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон».

— Рейсовый автобус, в котором находилось 28 человек, столкнулся с грузовиком. На месте работают экстренные службы, — передает Telegram-канал.

3 июля на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара в Москве скорую помощь не пропустили на перекрестке, в результате чего она столкнулась с другими автомобилями и опрокинулась. После случившегося пострадали два человека.