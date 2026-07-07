В Москве тепловоз влетел в Mercedes

В Москве маневровый тепловоз столкнулся с Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

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«ДТП произошло на железнодорожном переезде во 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт. Маневровый тепловоз столкнулся с автомобилем Mercedes», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Кроме того, муковоз попал в жесткое ДТП на ЦКАД.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.