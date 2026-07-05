В Калининграде пьяный водитель сбил маму с детьми, один ребенок погиб

Пьяный водитель сбил в Калининграде женщину с двумя детьми, трехлетний мальчик скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Случай произошел 5 июля.

"36-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии опьянения, передвигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный города Калининграда, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми", – сказано в сообщении.

Мальчик от полученных травм умер на месте. Женщину и годовалую девочку госпитализировали.

Ребенок находится в коме на аппарате ИВЛ. Ее мама получила травму головы и ушибы, врачи оценивают состояние женщины как стабильное. Об этом заявили представители Минздрава Калининградской области в комментарии РИА Новости.

По факту ДТП начата проверка. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что ребенок погиб в аварии в Подмосковье. Он находился в иномарке, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом.