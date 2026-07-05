Прокуратура проводит проверку после ДТП с двенадцатью пострадавшими

В Бобровском районе Воронежской области продолжаются следственные действия по факту серьезной аварии с участием пассажирского автобуса, произошедшей утром 5 июля на федеральной трассе М-4 «Дон». Региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере организации пассажирских перевозок, а также взяла на контроль процессуальную проверку, инициированную следователями. На место происшествия для координации действий оперативных служб выезжал прокурор района Андрей Семенов.

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Инцидент произошел около 10:30 по московскому времени на 632-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным ГУ МВД по Воронежской области, 62-летний водитель, являющийся местным жителем, управлял рейсовым автобусом марки Higer. По версии следствия, он не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении грузового автомобиля Dongfeng, в результате чего допустил столкновение. От мощного удара оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

В салоне пассажирского автобуса в момент столкновения находились 26 пассажиров. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 пассажиров, а также сам водитель автобуса. Таким образом, общее число пострадавших составило 12 человек. Все они были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Прокуратура Воронежской области организовала проверку в связи с инцидентом, которая направлена на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела остается на особом контроле у руководства регионального ведомства.