Автобус въехал в толпу людей в столице: есть пострадавшие

В Варшаве городской автобус общественного транспорта въехал во вход подземного перехода, расположенного у Западного вокзала. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

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Инцидент произошёл вечером в воскресенье в районе площади Сибирских ссыльных.

По последним данным, в результате аварии пострадали шесть человек. На месте продолжается операция экстренных служб. Спасатели оказывают помощь раненым, информация об их состоянии уточняется.

Извлечение автобуса осложняется наличием в нём газовой установки. Специалисты решают вопрос безопасного подъёма транспортного средства из перехода. Причины происшествия устанавливаются. Полиция проводит проверку.