На трассе под Новосибирском иномарка сбила пешехода

В Новосибирской области произошло смертельное ДАвария случилась 6 июля около 03:40 на 150-м километре автодороги "Новосибирск – Кочки – Павлодар". Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

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По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Honda CR-V двигался со стороны поселка Ордынка в направлении села Кочки и совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Отмечается, что на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, пишет Сиб.фм.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.